Oltre agli ultimi interessamenti di mercato del Bayer Monaco per Osimhen, adesso il Napoli dovrebbe far fronte a una nuova concorrente attratta dalla straordinaria stagione del nigeriano. Stando quanto riportato da Footballnews24 infatti, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il Chelsea ed il presidente Bohely vorrebbe regalarsi un altro gioiello in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.