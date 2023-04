In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, arrivano buone notizie per la squadra di Stefano Pioli. Contro il Napoli infatti, molto probabilmente avrà a disposizione nuovamente Simon Kjaer, centrale danese classe 1989. Dopo l’infortunio rimediato prima della sfida di campionato contro il Bologna, avrebbe svolto l’intera seduta odierna di allenamento in gruppo.

a cura di Emanuele Cantisani