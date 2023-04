Sassuolo-Juventus, si fermano i bianconeri: non succedeva dal 2015

Cade nuovamente la Juventus a Reggio Emilia, dopo quella contro la Lazio, arriva un’altra sconfitta in trasferta sempre per 1-0 per i ragazzi di Massimiliano Allegri. A decidere l’incontro è la rete di Gregoire Defrel al 64′ della ripresa dopo un errore del centrocampista bianconero Fagioli, in lacrime appena uscito dal campo. La vittoria del Sassuolo ai danni della Vecchia Signora non accadeva ben dal 2015.

I neroverdi salgono così al decimo posto a 40 punti, mentre Di Maria e compagni restano al settimo posto a quota 44 e a -9 dal quarto posto.