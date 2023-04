Insigne ed il Toronto, come sta andando?

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha lasciato la squadra nell’estate dopo la scorsa stagione per trasferirsi in Canada, al Toronto. Ma quali sono i numeri dello scugnizzo in America?

Il campionato americano è diverso dal nostro, la MLS si ferma infatti nei mesi invernali a causa delle bassissime temperature. Insigne ha giocato quindi da luglio fino ad ottobre, rientrando poi in campo, anche se per poco, a febbraio. L’attaccante infatti si è infortunato al polpaccio durante il match contro la D.C. United, il primo della nuova stagione. Prima di ciò, in 13 partite disputate ha realizzato 6 gol e fornito 2 assist.