Gazzetta – Napoli bloccato nel primo tempo: secondo tempo con pochi spunti dalla panchina

Il Napoli di ieri non è stato particolarmente brillante, dall’inizio alla fine.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui pochissimo è stato creato sia dai titolari che dai subentrati. Nella seconda frazione di gioco, però, qualche pericolo è stato creato da sprazzi di imprevedibilità targati Osimhen. Prestazioni non brillanti degli attaccanti, su tutti Kvara non ha inciso: “Solo quando sono entrati i titolarissimi, la manovra ha avuto un’accelerazione, ma si è trattato soprattutto di fiammate isolate. L’azione potenzialmente più pericolosa è nata da un triangolo tra Di Lorenzo ed Elmas, concluso dal capitano con un cross respinto dal monumentale Hien. Lobotka ha provato ad alzare i giri e Osimhen con la sola presenza ha spaventato il Verona, ma sono mancati gli spunti decisivi sulla trequarti. Kvaratskhelia ha creato poco e il Verona si è difeso con ordine, rinunciando sempre di più a proporsi in avanti fino alla clamorosa ripartenza sprecata da Ngonge”.