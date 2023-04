Gazzetta – Martedì sarà Marciniak ad arbitrare la sfida: è il migliore in Europa

Il polacco Szymon Marciniak avrà l’onore e l’onere di dirigere Napoli-Milan martedì sera.

Una scelta davvero importante da parte dell’Uefa per permettere ad entrambe le squadre di usufruire del fischietto migliore d’Europa in questo momento storico. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo l’esclusione di Kovacs, toccherà a lui dirigere la battaglia del Maradona: “Dopo le polemiche per l’arbitraggio del romeno Kovacs nell’andata dei quarti di Champions tra Milan e Napoli, l’Uefa va sul sicuro: a dirigere il ritorno, martedì al Maradona, sarà il polacco Szymon Marciniak, numero uno d’Europa nonché arbitro dell’ultima finale mondiale tra Argentina e Francia. Marciniak in questo 2022-23 ha già diretto il Milan in Champions, nel 4-0 in casa della Dinamo Zagabria a ottobre. Era anche l’arbitro di Porto-Inter agli ottavi”.