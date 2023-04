Gazzetta – ADL tende la mano ai tifosi azzurri: ora tutti insieme per fare la storia

ADL ha teso la mano ai tifosi azzurri.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha avuto un incontro molto proficuo ieri con i capi ultras azzurri per compattarsi in vista di questo finale di stagione: “Aurelio De Laurentiis ha usato il testo del coro più in voga tra i sostenitori azzurri per sancire la pace con i gruppi organizzati del tifo. Dopo mesi di diatribe e polemiche, ieri è arrivato l’incontro tra le parti che si è svolto all’hotel Britannique e ha portato la svolta attesa anche – se non soprattutto – da Luciano Spalletti che per il match di ritorno con il Milan ha chiesto già a più riprese un Maradona infuocato”.