Classifica Serie A: Lazio a -14 e Juventus ipoteticamente a -16 dal Napoli

Dopo i risultati della trentesima giornata, i punti che separano la Lazio, attualmente seconda in classifica, dal Napoli sono ben 14. Sebbene la distanza sia diminuita rispetto alle scorse giornate, grazie alla sconfitta dei partenopei contro il Milan e il pareggio contro il Verona, il gap tra le due squadre sembra davvero incolmabile in sole 8 giornate.

Discorso analogo per la Juvenuts, distante 31 lunghezze, ma che potrebbero diventar -16 in caso di vittoria del ricorso in merito al processo per false plusvalenze e falso bilancio. La sentenza definitiva l’avremo il 19 aprile, e seppur positivo l’esito in tribunale per i bianconeri, ed ipotetica vittoria nello scontro diretto contro il Napoli nella prossima giornata, i punti da recuperare per Massimiliano Allegri resterebbero ben 10!

La vittoria dello scudetto sembrerebbe davvero già stampata sul petto dei partenopei, le combinazioni affinchè ciò non avvenga sono davvero troppe ed improbabili. I tifosi azzurri sperano di vincer le ultime 4 partite necessarie per la matematica e poter festeggiare il 4 giugno a Piazza Plebiscito a Napoli.