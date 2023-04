CdS – Demme campione mondiale di passaggi all’indietro

Un editoriale de “Il Corriere dello Sport” rilascia u ‘analisi molto dura della partita di ieri tra Napoli e Verona:

“Resta il fatto che la ciabattata di questo giovane carneade (Ngonge ndr), figlio della interessata esterofilia del calcio italiano, dovrebbe essere di lezione. Poiché non è ammissibile per una squadra che punti a traguardi ambiziosi scoprirsi in una maniera così indecente. Intendiamoci, il rischio di perdere il possesso sulla trequarti è una circostanza da mettere in conto. Anzi, male sarebbe rinunciare a tentare di verticalizzare il gioco con i portatori di palla, limitandosi ai più comodi ma inoffensivi passaggi orizzontali o all’indietro, quelli, per intenderci, che hanno in Demme un campione di livello mondiale”.