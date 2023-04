Risultati Serie A. Bologna-Milan 1-1. Pareggio degli uomini di Pioli in una partita in cui il tecnico rossonero ha deciso di far rifiatare praticamente tutti in vista del match di Champions contro il Napoli. Subito in vantaggio il Bologna con Sansone, trova il pareggio Pobega da un tiro dalla distanza. Milan che sale a 53 pt, con una qualificazione Champions sempre più a rischio.