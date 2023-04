Fattore Victor, il Napoli con lui cambia radicalmente

Victor Osimhen ha fatto il suo rientro in campo nel corso di Napoli-Verona conclusosi per 0-0. Un pareggio frutto di un Napoli stanco fisicamente e privo dei suoi talenti più luminosi. Lobotka, Kvaratskhelia, Rrhamani, Zielinski ed il rientrante Osimhen out: la spina dorsale praticamente fuori (Kim a parte). Completamente senza anima che però sembrava essere riapparsa nel momento in cui il nigeriano ha rimesso piede in campo. Una clamorosa traversa ed un Napoli completamente rivitalizzato. Palla lunga per il 9 che trascina un’intera squadra dalla forma, in questo momento, abbastanza altalenante. Oggi il Napoli perde 2 punti ma riacquista una certezza che vale più di 3 punti: Victor Osimhen!