Victor Osimhen tornerà in campo contro il Milan e il suo recupero è molto importante per gli azzurri, che dovranno cercare di ribaltare il risultato dell’andata contro la squadra di Pioli.

L’attaccante nigeriano vuole regalare agli azzurri la semifinale e mettersi sempre più in mostra a livello internazionale, considerando che già alcuni top team sono molto interessati a lui, tipo Bayern Monaco.

Ma anche la Premier è interessata a lui, come ad esempio il Chelsea, che nonostante la remota possibilità che partecipi alla Champions League, vuole avere un grandissimo centravanti e punta ad Osimhen, che dovrà decidere se accettare o meno la possibilità di non giocare per un anno la Champions.

Fonte: 90min.