Ventura: “L’assenza di Osimhen è pesata tanto, ma il Napoli ha giocato una delle sue migliori partite”

L’ex tecnico del Torino ed ex ct della Nazionale Gianpiero Ventura ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida col Milan di mercoledì. Queste le sue parole: “Ci può stare far riposare Kvaratskhelia visto che il Napoli ha il campionato quasi al sicuro. Poi Spalletti valuterà una serie di fattori, però non mi stupirebbe se lo lasciasse riposare nella sfida di domani. L’assenza di Osimhen si è fatta sentire contro il Milan, speriamo di rivederlo per il piacere di vedere calciatori che riescono ad essere decisivi in match così spettacolari. L’altra sera il Napoli ha giocato una delle sue migliori partite. La perdita di Osimhen si è sentita soprattutto per le caratteristiche che ha, ma se il Napoli avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Questo ha dato più convinzione agli azzurri per la sfida di ritorno al Maradona. Il problema di fondo sta nel fatto che quando è stato sorteggiato il Milan il pensiero comune era quello di aver ricevuto un buon sorteggio. Io ho sempre detto che una sfida con un’italiana ai quarti era difficile, questo oltre il valore dei giocatori del Milan”.