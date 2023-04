Ugolini: “Osimhen è recuperato ma si è optato per una strategia conservativa”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Verona? Mi aspetto Kim e Anguissa in campo, poi dipenderà dalla condizione fisica di alcuni calciatori impegnati mercoledì. C’è il campionato e al Napoli serve uno squillo di tromba per guadagnare certezze in vista della Champions. Osimhen è recuperato ma si è optato per un percorso conservativo con tutte le cautele del caso. La sua generosità va veicolata con la gestione del mister”.