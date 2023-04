Spezia-Lazio – Le formazioni ufficiali del match di La Spezia

Alle 20.45 scendono in campo lo Spezia di Leonardo Semplici e la Lazio di Maurizio Sarri, al momento sempre più seconda dopo la vittoria sulla Juventus. Gli uomini dell’ex mister del Napoli vogliono continuare a vincere per portarsi a 10 punti dall’Inter, al momento quinta in campionato. I biancocelesti sono sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria di sabato scorso contro la Juventus in casa. Dall’altra parte lo Spezia vuole allungare sulla zona calda della classifica, si trova al momento a sole 4 lunghezze di distanza dall’Hellas Verona terzultimo. Sarri schiera dal primo minuto la formazione solita, con Immobile a guidare l’attacco e al suo fianco Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, che ha raggiunto le 10 reti in Serie A sabato scorso. Leonardo Semplici si affida a Nzola, e al suo fianco schiera Verde e Gyasi. Queste le formazioni ufficiali del match:

Spezia – Dragowski; Amian; Ampadu; Nikolau; Wisniewski; Bourabia; Ekdal; Esposito; Gyasi; Nzola; Verde

Lazio – Provedel; Hysaj; Casale; Romagnoli; Marusic; Milinkovic Savic; Luis Alberto; Cataldi; Felipe Anderson; Zaccagni; Immobile