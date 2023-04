Spalletti: “Sia Lobotka che Di Lorenzo stanno bene, ma entrambi avrebbero bisogno di riposo per tirare il fiato”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di domani sera contro l’Hellas Verona. Il tecnico azzurro ha parlato anche di Lobotka e Di Lorenzo, due dei giocatori più utilizzati in stagione, e che potrebbe rifiatare domani. Le sue parole: “Sia Di Lorenzo che Lobotka stanno bene dal punto di vista fisico, soprattutto valutando il loro motore da un punto di vista di struttura fisica. Penso che se c’è qualcuno da far riposare quel qualcuno è Lobotka. Però è anche vero che Di Lorenzo sarebbe un altro di quello che meritano di tirare il fiato”.