Scotto: “Bandiere e tamburi allo stadio? Il tifo ci sarà già contro il Verona”

Attraverso un post su Facebook, il giornalista Giovanni Scotto ha dato aggiornamenti importanti sullo scontro tra tifosi napoletani e società. Infatti, nelle ultime settimane, la diatriba era sfociata in atti violenti e controproducenti. Dopo l’ultimatum di Spalletti in conferenza stampa, sembrano esserci notizie positive per i tifosi e per la squadra.

Di seguito il contenuto del suo post: “Nessuna trattativa tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli. I gruppi (solo i tesserati) hanno fatto regolare richiesta per portare bandiere, striscioni e tamburi nelle curve. Si aspetta la risposta della società che dovrebbe essere positiva per riavere il tifo già contro il Verona“.