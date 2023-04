Passerini: “Con un Osimhen a mezzo servizio il Napoli avrebbe segnato un gol al Milan”

Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Contro il Bologna, Pioli farà un maxi turnover che un po’ mi sorprende e mi lascia anche un po’ perplesso. Il Milan ha dimostrato di non avere un piano B e di fare molta fatica quando non gioca con i titolari. Al Milan manca di fatto una seconda squadra da proporre. A cavallo della Champions spesso ha fallito. È una scommessa di Pioli che vuole dare l’ennesima chance a giocatori come De Ketelaere che hanno deluso fin qui”.

“Credo che non siano di facciata le considerazioni fatte dopo la partita. È una convinzione reale quella di essere al 50% delle possibilità di passare. 1-0 è un risultato equilibrato. Il Milan può contare su 2 risultati su 3, ma è un vantaggio troppo risicato. Non può giocare su quel vantaggio lì. Un 2-0 sarebbe stato un filo diverso, ma neanche tanto. Il Milan sa che si troverà di fronte un Napoli agguerritissimo con Osimhen. Condivido la scelta saggia di Spalletti di cercare di sminuire pubblicamente l’assenza di un giocatore, ma è sotto gli occhi di tutti che esista un Napoli con Osimhen e uno senza. Con un Osimhen a mezzo servizio non so se la partita sarebbe finita com’è finita. Il Napoli ha avuto cinque occasioni e una l’avrebbe messa dentro”.

“Io non credo che le bacheche scendano in campo, il Milan è una squadra giovane. Giroud e Theo Hernandez hanno quello spessore lì, ma non gioca Gullit. Giocano Calabria, Tonali e Bennacer. Non credo che la storia giochi. Io credo che l’unico problema del Napoli è che in questo momento si trova con dei giocatori chiave fuori. Sta facendo una stagione straordinaria. Si prova a giocare un quarto di finale di Champions League senza un centravanti. Far giocare Elmas come falso centravanti è una condanna. La partita con un attaccante a mezzo servizio non sarebbe finita così. Se dovesse recuperare Osimhen e il tifo secondo me cambia molto la storia, perché in quella serata del 2 aprile c’ero”.