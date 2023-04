Mastrandrea: “Inaccettabile sentire forme di discriminazione territoriale negli stadi. Serve individuare i responsabili”

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, è intervenuto stamattina al convegno “Riforma dello sport e ruolo del giudice sportivo”, tenutosi a Napoli. Per l’occasione, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calciomercato.it.

“Secondo me la formula ideale è la collaborazione di tutti gli operatori. Il profilo del giudice sportivo è un profilo che deve lavorare con l’immediatezza, la celerità, assoluta velocità, perché il bene primario è la regolare prosecuzione dei campionati. Da questo punto di vista devono collaborare tutti, dalle società per impedire che alcuni soggetti possano rovinare lo spettacolo e allontanino le famiglie dallo stadio. Dal nostro punto di vista, saremmo tutti più contenti se non fossimo costretti a dare sanzioni pesanti, ma dobbiamo dare dei segnali perché il calcio è un bene di tutti. Collegio di garanzia sulla Juventus e plusvalenze? È un tema generale che va affrontato in maniera molto serena e razionale”.

“So che a livello di governo e federazione stanno lavorando per affrontare il problema del razzismo e della violenza negli stadi. Non è più accettabile sentire forme di discriminazione e cori beceri di carattere territoriale. La strada è quella della prevenzione e della tecnologia. L’individuazione dei responsabili per tenerli lontani dallo stadio. Devono essere scoraggiati e non devono nascondersi tra le masse. Le società hanno il primo interesse a collaborare per evitare di essere messe sotto ricatto, perché purtroppo abbiamo ricevuto qualche segnale a riguardo. Devo riconoscere che ho visto dei segnali di maggiore collaborazione e disponibilità da parte dei club coinvolti”.