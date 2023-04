Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà alle ore 15 in conferenza stampa per presentare la gara di campionato Napoli-Verona. Una sfida che si intervalla al quarto di Champions League con il Milan. Un’occasione perfetta per poter chiarire le condizioni di alcune pedine fondamentali della squadra e fare il punto della situazione sugli azzurri. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.