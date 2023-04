Il Mattino – Disastro Kovacs: ADL non ha proferito parola nonostante la forte delusione

ADL ha preferito perseguire la strada del silenzio dopo l’arbitraggio non proprio eccellente di Kovacs in Milan-Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, il patron azzurro ha scelto di non invischiarsi in nessuna polemica: “Stavolta De Laurentiis non alza la voce, non si fa sentire né dai vertici Uefa e neppure da Gravina, che da qualche settimana è vice presidente. Non vuole gettare benzina sul fuoco ma è infastidito, seccato, turbato. Ma il fuoco che ha dentro lo tiene per sé”.