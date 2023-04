Il Mattino – Demme e Ostigard potrebbero partire dal 1′ contro il Verona

Ostigard e Demme potrebbero avere più di una chance di partire titolari domani al Maradona contro il Verona.

Entrambi non calcano il rettangolo verde di gioco da diversi mesi ormai, complici soprattutto le grandi prestazioni dei titolarissimi azzurri. Contro gli scaligeri ci sarà inevitabilmente qualche cambio di formazione, si tratta di 4 o 5 pedine come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino: “Dunque, andiamo per gradi: con il Verona dovrebbero scendere in campo Politano, Mario Rui, molto probabilmente Raspadori e potrebbe fare il suo esordio Demme, anche perché davvero Lobotka ormai non ne salta una. Da valutare, anche per non eccedere nel turnover, anche la presenza di Ostigard per consentire a Rrahmani di rifiatare”.