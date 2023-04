Gazzetta – Turnover in vista della Champions: Spalletti mischia le carte con il Verona

Luciano Spalletti dovrebbe fare qualche cambio di formazione rispetto alla sconfitta di Milano.

Dopo le tante energie sprecate per l’andata dei quarti di Champions League, domani contro il Verona qualche titolarissimo dovrebbe riposare per ricaricare le pile in vista dell’importantissima gara di ritorno. Kvara su tutti dovrebbe sedersi in panca. Ecco quanto ipotizzato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Solo oggi Spalletti deciderà chi e quanti potranno riposare in vista della sfida di martedì. Di sicuro giocheranno Kim in difesa e Anguissa a centrocampo, visto che col Milan saranno squalificati. In difesa vedremo Juan Jesus che sostituirà il coreano in Champions. Mentre il centravanti in avvio sarà Raspadori che ha bisogno di minutaggio per entrare in forma. Possibile riposo per Kvaratskhelia, ma quelli che ne avrebbero più bisogno sono il capitano Di Lorenzo e il regista Lobotka”.