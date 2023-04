Festa scudetto, il prefetto Palomba: “Pronti al confronto se ci sarà disponibilità”

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica in merito alla festa scudetto e al caso degli ultras.

“Stiamo lavorando affinché ci sia una festa, siamo pronti ad un confronto, se ci sarà la disponibilità e in ogni caso nel rispetto della legge, nell’intento di restituire tranquillità e per evitare che si ripeta quanto successo il 2 aprile scorso (Napoli-Milan 0-4, ndr). Non vogliamo legittimare nessuno, solo dialogare. Sarebbe inconcepibile guastare un momento simile, con una città che dopo 33 anni sta per vincere lo scudetto. A tutti diremo che ci sono delle regole ben precise da rispettare e che, se avranno altri scopi, troveranno le porte chiuse”.