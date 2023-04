L’ex attaccante azzurro Arturo Di Napoli, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha analizzato diversi temi di attualità calcistica durante la trasmissione Piazza Affari.

Che tipo di finale di stagione c’è da aspettarsi da Lukaku? “Tutti ci aspettiamo che possa fare meglio, incluso se stesso. Credo però che questo finale di stagione possa essere una rivincita per lui. Mi auguro riesca a ritornare decisivo, per il suo bene e per quello dell’Inter”.

È una coincidenza che 4 dei primi 8 marcatori in Serie A siano africani? “Non è un caso, perché quelli africani sono paesi in grande sviluppo. Il nostro campionato nel corso degli anni ha fatto passi indietro, mentre in Africa c’è stato uno sviluppo calcistico importante. Da noi c’è sempre da discutere sul poco investimento sui settori giovanili, tant’è che Mancini è dovuto andare a pescare giocatori nelle serie inferiori”.

Che c’è da aspettarsi per le italiane in Champions League? “Il Napoli è ancora in corsa per la partita di ritorno con il Milan; lo 0-4 di campionato è il simbolo di dare per chiuso, comprensibilmente, il capitolo scudetto.

L’Inter invece parte da un risultato forte, ma attenzione perché le cose nel calcio cambiano in maniera repentina”.