De Paola: “Lo scontro in casa non è piacevole, il dissidio in Curva a livello di atteggiamento non ha logica”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà per parlare del Napoli. Queste le sue parole: “Il pensiero per la Champions c’è, ma Spalletti fa bene a pensare anche al campionato, con il Verona non sarà una partita facile. Non si riesce mai a godere le cose che realizza, e su questo è molto sfortunato. Sta per vincere uno Scudetto incredibile, ma ha il problema che oltre alla doppia sfida con il Milan c’è anche uno scontro in casa che non è piacevole. In un momento del genere questa è la cosa più allucinante che possa esistere. Ci sono voluti ben 33 anni di attesa, e ora c’è questo dissidio in Curva che è incredibile, non ha nessuna logica questo atteggiamento. Spesso mi sono trovato a criticare De Laurentiis per i suoi atteggiamenti, ma in questo caso lo appoggio visto la battaglia di civiltà che sta portando avanti nelle curve. Lui è uno dei pochi che ha preso le distanze e vuole fare in modo che si rispettino le regole stabilite”.