Cremonese-Empoli – Le formazioni ufficiali dell’anticipo della trentesima giornata di Serie A

Alle 18.30 inizierà la trentesima giornata del campionato di Serie A, e ad aprire le danze sarà la sfida dello ‘Zini’ tra Cremonese ed Empoli. I padroni di casa hanno trovato settimana scorsa una grande vittoria in rimonta in casa della Sampdoria, ma si trovano a ben 10 punti di distanza dallo Spezia, che è quartultimo. Gli azzurri di mister Zanetti invece si trovano a 32 punti, ben 10 punti di vantaggio sull’Hellas Verona terzultimo, e abbastanza tranquilli a questo punto della stagione. Davide Ballardini vuole provare nelle prossime 9 giornate a centrare un’impresa che sembra molto difficile, e per farlo vuole continuare a vincere, e schiera in avanti la coppia d’attacco Dessers-Tsadjout. Dall’altra parte l’Empoli vuole allungare sulla zona calda della classifica per essere ancora più tranquillo nell’ultimo mese e mezzo di stagione, e mister Zanetti schiera in attacco Piccoli e Caputo, con Baldanzi ad agire da trequartista. Queste le formazioni ufficiali:



Cremonese – Carnesecchi; Valeri; Pickel; Vasquez; Sernicola; Castagnetti; Galdames; Meite; Locoschvili; Dessers; Tsadjout

Empoli – Perisan; Ebuhei; De Winter; Luperto; Parisi; Fazzini; Marin; Bandinelli; Baldanzi; Piccoli; Caputo