CdM – Festa scudetto, ecco il piano. Celebrazioni nelle piazze di Napoli e della Campania

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto a proposito di come sarà organizzata la festa scudetto. L’obiettivo principale è quello di realizzare un Piano sicurezza che possa funzionare sia per i festeggiamenti spontanei che quelli del Maradona. I festeggiamenti – secondo quanto riportato – verranno svolti inizialmente allo stadio Maradona, per poi spostarsi nelle piazze della città. I luoghi designati, in attesa delle ufficialità, potrebbero essere: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito, ex base Nato di Bagnoli. L’intenzione è quella di non sovraffollare il centro della città, motivo per cui una delle iniziative sarà quella di potenziare i mezzi pubblici per disincentivare l’utilizzo dell’auto. L’altra idea è quella di realizzare delle feste nella varie piazze della Campania. Queste potrebbero essere: Caserta, Benevento, Giugliano in Campania, Nola, Pozzuoli e Castellammare di Stabia.