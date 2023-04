Capello su Milan-Napoli: “Il Napoli ha le qualità per ribaltarla. La Champions la vince una di queste due”

Lo storico ex allenatore italiano Fabio Capello è intervenuto al Corriere della Sera per parlare di Milan-Napoli. Le squadre, che si sono affrontate mercoledì al San Siro, torneranno in campo martedì al Maradona per il match di ritorno.

Ecco le sue parole: “Milan-Napoli è stata una vera sfida internazionale, giocata a ritmo altissimo, con velocità, intensità, qualità. Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre se permette inorgoglisce. A me il Napoli è piaciuto molto. Aggressivo e veloce, ho rivisto la squadra che ha dominato il campionato e che, proprio contro i rossoneri e il Lecce in campionato, si era smarrita, mostrando un po’ di stanchezza. A Spalletti è mancato solo il centravanti”.

Sulle assenze, Capello ha continuato: “Il Milan ha un gol di vantaggio, il Napoli godrà della spinta della gente e se ritroverà il suo cecchino avrà molte cartucce da sparare. Certo, non sarà facile giocare senza Kim in difesa e Anguissa a centrocampo. Osimhen è un grande centravanti, capace di spaccare le partite”.

Sui rossoneri: “All’inizio in difficoltà, specialmente nell’uscita con la palla. Poi, grazie alle giocate di qualità di Diaz e Leao, è tornato in palla. Quei due quando girano fanno la differenza”.

Sul match di ritorno: “Percentuali? 50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Credo che l’assenza di Kim, per una squadra che dovrà attaccare, sia più pesante di quella di Anguissa. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi”.

Su chi vincerà la Champions: “Continuo a pensare che giocare contro il Manchester City sia impossibile per tutti. E il Real Madrid è guidato da Ancelotti, che conosce alla perfezione l’alfabeto del calcio. Carlo sa sfruttare le qualità dei suoi giocatori e intuisce le debolezze degli avversari”.