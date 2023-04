5 principali differenze tra i siti scommesse italiani e casinò esteri

Il mondo del gambling continua a svilupparsi con una chiara direzione verso il mondo del digitale. Il gioco d’azzardo, complice anche la passata pandemia, ha saputo reinventarsi spingendo su un prodotto nuovo, veloce e comodo.

Questa direzione, però, non riguarda solo il mercato italiano ma, al contrario, coinvolge sia il settore nazionale che quello europeo, con un aumento anche dei siti casino stranieri. Tali portali possono sembrare molto simili ai nostri eppure, vi sono alcune importanti differenze tra i casinò stranieri e i nostri siti online. Nel corso dell’articolo vi proporremo quelle che, a nostro giudizio, sono le 5 differenze principali.

Licenza italiana

In primo luogo, è bene ricordare che non tutti i casinò online europei sono casinò AAMS. Difatti, per essere legale e sicuro in Italia, un casinò deve aver ottenuto una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne certifichi diversi aspetti in materia di protezione dei dati, sicurezza, affidabilità economica e molto altro. Tutti i casinò stranieri che non dispongono di un portale localizzato e licenziato in italia sono dei casinò non AAMS. Si tratta quindi di casinò stranieri che accettano italiani.

Giochi differenti

La seconda differenza può essere rintracciata nella disponibilità di giochi differenti tra i siti di sommesse italiani e quelli stranieri. Infatti, i casinò stranieri potrebbero disporre di alcuni giochi inediti in Italia poiché realizzati da qualche piccola casa di distribuzione o, in casi più estremi, poiché realizzati senza le dovute accortezze in materia di sicurezza e privacy.

Ciononostante, non si registrano grandi differenze tra le due tipologie di casinò per quel che concerne la grande distribuzione dei giochi, con la presenza – in entrambi i casi – di software house di caratura mondiale come Novomatic, Playtech, Microgaming o Netent. Per avere un’idea più completa sui titoli usciti di recente è disponibile la raccolta sui giochi nel 2022.

Bonus redditizi

La terza importante differenza è data dalla presenza di alcuni bonus inediti. Infatti, tutti i casinò AAMS presentano all’incirca le stesse modalità bonus che, solitamente, spaziano tra i bonus sul primo deposito, i bonus free spins e i bonus cashback.

Sono sempre meno, infatti, i casinò che mettono a disposizione degli utenti il bonus senza deposito, una tipologia che viene invece spesso offerta dai casinò esteri. Tali casinò, offrono inoltre un propriobonus benvenuto, spesso molto ricco e allettante, che non richiede i vincoli di rigiocata presenti sui casinò AAMS. Al contrario, i giri gratuiti sono molto utilizzati in entrambe le tipologie di sito, poiché offrono un ottimo appeal a un costo davvero contenuto.

Metodi di pagamento

La quarta grande differenza che possiamo trovare tra le due tipologie di casinò è data dalle differenti modalità di pagamento. Infatti, pur essendoci diverse analogie, il mondo del gioco digitale si distingue spesso in virtù dei metodi di prelievo e deposito ammessi.

Solitamente, i giocatori italiani possono pagare o prelevare con il metodo che ritengono più opportuno, spaziando tra la possibilità di pagare con carta di credito, di debito, con portafoglio elettronico (PayPal, Skrill, Neteller), o con bonifico bancario e tanto altro ancora. Differentemente, i casinò esteri sono spesso refrattari ad accettare metodi di pagamento diversi dai bonifici o dalle carte di credito, un fattore che talvolta allontana i giocatori meno esperti o più insicuri.

App e dispositivi diversi

La quinta e ultima differenza riguarda invece l’accessibilità dei siti internet e la loro portabilità. Infatti, il gioco digitale via browser sta lasciando il passo ad un gioco sempre più vivace, frenetico e divertente che si svolge quasi unicamente sui dispositivi portatili come smartphone e tablet. In una fase di riordino del settore del gioco, i casinò italiani hanno scelto di prediligere la produzione di applicazioni dedicata nelle quali poter giocare alle proprie slot machine preferite in tutta sicurezza e comodità. Ciò non vale per moltissimi casinò non AAMS che dispongono, al massimo, di un’interfaccia dedicata ai dispositivi mobili e non di un’applicazione. È ovvio che l’esperienza di gioco ne risenta.