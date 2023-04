Prima data possibile per lo scudetto? Ecco quando e le combinazioni che servono

Superata la cocente sconfitta in Champions, il Napoli torna a gettarsi a capofitto sul campionato. Sabato infatti gli azzurri saranno di nuovo in campo, al Maradona contro il Verona per l’anticipo della 30^ giornata di Serie A. Con l’obiettivo scudetto ormai ad un passo, i tifosi non vedono l’ora di poter finalmente festeggiare il tricolore che manca a Napoli da 33 anni. Il countdown è ormai partito e a tenere i sostenitori azzurri ancora calmi è solo la matematica che potrebbe arrivare nelle prossime partite. La prima data possibile è quella del 23 aprile, quando il Napoli sarà impegnato nella trasferta di Torino contro i bianconeri. E’ molto difficile che sia quello il giorno tanto atteso perchè ci vorrebbe una combinazione di risultati che interessa Napoli, Roma e Lazio e che la sentenza dei punti di penalizzazione inflitta alla Juventus si concluda con la non riassegnazione degli stessi. Il Napoli ha attualmente 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e se i biancocelesti dovessero perdere le prossime due partite e gli azzurri vincere sia con il Verona che con la Juventus diventerebbero impossibili da raggiungere arrivando ad avere 22 punti di vantaggio sulla squadra di Sarri. Se il Napoli vincesse le prossime due partite basterebbe che la Roma non vinca entrambe le sue per tagliarla definitivamente fuori dalla corsa Scudetto. Per quanto riguarda i bianconeri, fermi a -30 dalla squadra di Spalletti, con la riassegnazione dei 15 punti di penalizzazione potrebbero quanto meno evitare di vedere il Napoli festeggiare a Torino visto che anche con due vittorie azzurre e due sconfitte della Juventus servirebbe ancora un punto al Napoli per l’aritmetica. Tanti se, tante possibili combinazioni che ai tifosi non interessano, che sia tra due partite o tra un mese, il conto alla rovescia è iniziato.