Nela: “Il Milan interpreta, ma non gioca come il Napoli”

Sebino Nela, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Legends-Ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco cosa ne pensa del match Milan-Napoli:

“Spalletti sbaglia poche volte. Lui vede la squadra tutti i giorni e sceglie in base a quello che vede in allenamento. Ha scelto Mario Rui e non Olivera per l’esperienza. Il Milan, in queste ultime due partite, ha fatto vedere tutto il suo valore. Non gioca bene come il Napoli, ma interpreta bene le gare a livello mentale. Cosa che dovrà fare il Napoli al ritorno, sarà fondamentale e si giocherà tutto sulla testa”.