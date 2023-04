Milan, Brahim Diaz: “Il Napoli ha giocato bene, ma pure noi”

Brahim Diaz, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla UEFA in merito alla partita di ieri Milan-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“E’ stata dura, ho vinto il premio come migliore in campo, ma la cosa che conta è il risultato. Il Napoli ha avuto delle occasioni, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. La qualificazione è ancora tutta aperta, dovremo lottare ancora e scendere in campo con questo spirito. Dobbiamo continuare a lavorare così perché questo è ciò che siamo. Siamo una squadra con tanto talento. Il nostro segreto è che tutti danno una mano, attaccano e difendono. Lavorare duro, non concedere spazi agli avversari. Il Napoli ha giocato bene, ma noi abbiamo avuto una chance per segnare e lo abbiamo fatto. Il Napoli ha fatto una buona partita, ma anche noi. I primi 15 minuti sono stati complicati per noi, loro hanno iniziato molto bene, ci hanno pressato tanto, ma poi penso che abbiamo fatto bene anche noi”.