Impallomeni: “È ancora tutto aperto tra Milan e Napoli, gli azzurri sono stati ingenui”

Ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà è intervenuto l’ex calciatore Stefano Impallomeni. Tra i temi discussi il primo atto della sfida di Champions tra Milan e Napoli a San Siro. Queste le sue parole: “Ancora tutto aperto tra Milan e Napoli, con gli azzurri che si sono ritrovati, ma il Milan ha sfruttato le occasioni che ha avuto. Per il Napoli ciò che sarà importante è il recupero di Osimhen, non avrà Anguissa e Kim, ma è fondamentale il rientro dell’attaccante. Le frasi di Spalletti nel post partita non sono rassicuranti. Si sapeva l’arbitro avesse il cartellino facile, gli azzurri hanno peccato di ingenuità, ci sta il nervosismo dopo aver subito 5 gol in 2 partite con i rossoneri, ma Spalletti ha ancora il colpo in canna. Al ritorno avrà dei problemi ma ha ritrovato il dominio di squadra. Prima del gol c’era stato poco Milan, ma una cosa è sicura, i rossoneri per caratteristiche danno molto fastidio al Napoli. Gli azzurri stanno accusando un calo fisiologico e anche un senso di appagamento. Forse vivono la settimana come se avessero già vinto lo Scudetto, e questo ti condiziona. Se ritrova gli occhi della tigre, il Milan sa di essere inferiore, ma sta avendo la meglio grazie ad un atteggiamento diverso. Ieri Spalletti anche se criticabile, nel post partita ha ritrovato la squadra, si è vista di nuovo una squadra con gamba. È stato sfortunato ad affrontare la sfida con il Milan senza avere tutti al top, e Kvaratskhelia non ha giocato il tipo di partita che gioca di solito, è quello a cui più è mancato Osimhen. Il Milan ha fatto una partita umile, molto intelligente, non tolgo nessun merito, ma il Napoli ha comunque fatto bene”.