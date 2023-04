Gazzetta – Come Spalletti dovrà ridimensionare la squadra per il ritorno

L’andata dei quarti di finale di Champions League ha visto il Napoli cadere a San Siro. Il Milan si è imposto con la rete di Bennacer. Una sfida che ha lasciato l’amaro in bocca ai ragazzi di Spalletti. Gli azzurri hanno giocato una buona partita, ma sono stati condannati da diffide ed espulsioni. Al ritorno dovranno fare a meno di Kim (diffidato) e Anguissa (espulso nel finale). Gazzetta dello Sport prova a prevedere come scenderà in campo il Napoli nella gara di ritorno.

“Con Simeone sicuramente out e le assenze degli squalificati Kim e Anguissa – scrive la rosea – Spalletti dovrà ridisegnare la sua squadra. Probabile l’inserimento di Juan Jesus in difesa e lo spostamento a mezz’ala di Elmas. Ma è chiaro che tutta la differenza la fara la presenza o meno del cannoniere”.