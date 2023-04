Cassano: “L’arbitro in questa partita è stato il peggiore in campo, il secondo giallo ad Anguissa non c’era”

Nel corso del post partita di Milan-Napoli di ieri sera, la Bobo Tv su Twitch ha parlato della sfida tra le due squadre. Antonio Cassano ha voluto parlare dell’arbitro rumeno Kovacs, definito dall’ex Roma e Bari come il peggiore in campo, perché la seconda ammonizione su Anguissa non doveva esserci. Queste le sue parole: “La seconda ammonizione di Anguissa non c’è, questo perché prima tocca la palla e poi Theo Hernandez. L’arbitro è stato assolutamente il peggiore in campo, non mi è piaciuto assolutamente, ha fatto un disastro. Ha ammonito ben sei giocatori del Napoli, tra questi anche Di Lorenzo, che è il capitano ed era andato a chiedere spiegazioni”.