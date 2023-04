Brambati: “Per ribaltare la sfida al ritorno ha ragione Spalletti, c’è bisogno dei tifosi, ci può stare un piccolo calo per Kvara”

L’ex calciatore ed oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà della sfida tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: “La differenza in queste partite la fanno i giocatori, avere Elmas oppure Osimhen fa differenza, così come avere Maignan e non averlo. L’allenatore incide fino ad un certo punto, è il calciatore che riesce a dare quel qualcosa in più. Al ritorno mancheranno Kim ed Anguissa, purtroppo al ritorno non ci saranno due giocatori importantissimi. Se il Napoli vuole ribaltare la situazione, dice bene Spalletti, i tifosi devono stare al fianco della squadra. Possono essere davvero il dodicesimo uiomo in campo, se trovi un ambiente caldo la cosa può influire. Ho sentito le parole di De Laurentiis e sono d’accordo quando dice di avere calma. Si è giocato solamente il primo tempo della sfida, ed ora bisogna giocare il secondo in casa e con tutte le carte in regola per ribaltarla. Il Milan è una squadra molto compatta, ma all’inizio della partita poteva prendere ben 2 gol. Anche negli ultimi minuti quando il Napoli era in inferiorità numerica ci sono state varie occasioni per il pareggio. Sarà una partita molto equilibrata, si partirà da un vantaggio che è minimo per il Milan, ma come dice ADL con la calma si può ribaltare. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, è un giocatore giovane, ha fatto molto bene fino ad ora , ci può stare un calo ogni tanto. Ha patito molto l’assenza di Osimhen, anche perché senza di lui cambia tutto l’assetto offensivo, è molto impattante sullo sviluppo del gioco del Napoli”.