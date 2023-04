Battistini: “Meret sta facendo bene, ma aspetterei incasellarlo in un livello top”

Graziano Battistini, agente, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche del rendimento del portiere del Napoli Alex Meret.

“Meret sta vivendo una buona stagione in un super Napoli, una squadra equilibrata che lo protegge tanto. Però aspetterei a dire che si è consacrato su un livello top, perché quest’anno a Napoli si sta incastrando tutto. Manteniamo un po’ di equilibrio: prima Meret era quasi da buttare via, oggi è diventato il migliore. Calma. Sta facendo bene, vorrei vederlo in una situazione meno protetta…”.