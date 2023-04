Ambrosini: “Il Napoli ha fatto una buona partita, vi spiego”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Milan-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In telecronaca ho detto più volte che il Napoli ha fatto un’ottima impressione soprattutto all’inizio. Poi è andato in difficoltà nel corso della gara. In telecronaca ho detto che la notizia peggiore per il Napoli non è stata la sconfitta, ma le assenze che ci saranno nella gara di ritorno, cioè quelle di Anguissa e Kim. Il Napoli ha dato una risposta di grande personalità non permettendo al Milan di palleggiare nella prima parte di gara, ci sono diverse buone notizie per il Napoli. La gara di ritorno? Sarà un’altra partita bellissima. Pensavo di vedere una gara bloccata per mille motivi, invece ieri mi sono goduto una bellissima partita. Nella gara di ritorno il Milan non proverà a difendere il risultato. Poi se dovesse esserci Osimhen la partita sarà ancora più bella e sono certo che il Maradona farà il suo dovere”.