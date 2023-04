Kakà su Milan-Napoli: “Il 4-0 dà fiducia, ma questa è un’altra partita”

L’ex calciatore e leggenda del Milan Ricardo Kakà è intervenuto a Radio Rossonera per parlare della sfida di stasera. I sette volte campioni d’Europa affronteranno il Napoli per giocarsi l’accesso alle semifinali di Champions League.

Di seguito le parole del campione brasiliano: “Che partita mi aspetto, questa sera? Penso che sarà sicuramente una gara molto difficile. Il Milan ha vinto benissimo in campionato e questo ci dà un po’ di fiducia per giocare a San Siro una partita di Champions. Ma oggi è un’altra partita e sarà diverso. E con elementi importanti in gioco, perché sono due squadre italiane molto vicine a una Semifinale”.

Infine Kakà ha concluso: “Stavolta il Milan di Stefano Pioli sicuramente non arriverà al primo posto in campionato come l’anno scorso e vuole vincere qualcosa di importante in un altro ambito. E quando le squadre italiane tornano a essere importanti in Europa, c’è da aspettarsi sempre un bello spettacolo. Tutto gira intorno alla partita di questa sera, ma io da milanista ovviamente voglio che sia il Milan ad andare avanti. E chissà, magari a Istanbul ancora una volta…”.