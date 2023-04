Juventus, Allegri: “Milan-Napoli, vi dico cosa penso”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di Europa League, anche del percorso delle italiane in Champions League. Ecco cosa ne pensa di Milan-Napoli:

“Io sono contento per ciò che ha fatto l’Inter ieri e stasera vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano. Noi evidentemente ci siamo meritati di giocare l’Europa League, ma faremo di tutto per tornare a giocare in Champions. Non sono assolutamente sorpreso del risultato delle italiane comunque“.