De Laurentiis: “Scudetto come riscatto per il sud. Lavoro ad una serie tv per il Napoli”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Telegraaf, quotidiano olandese.

“Ho preso il Napoli dal fallimento. Non c’erano strutture, niente. Infatti sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti proveremo a fare una serie tv. Magari potremmo farlo anche sul terzo scudetto, ma prima aspettiamo di vincerlo. Io sono sempre stato per unità tra nord e sud, ma lo scudetto sarà per il meridione una forma di riscatto, una vendetta per chi si sente discriminato”.

“Dopo Maradona, il Napoli ha corso sempre più indietro fino al fallimento.. Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus arriva a tredici”.

“Il fatto che il Napoli non vinca lo scudetto da tanti anni non è dovuto solo al Napoli stesso, ma anche ad altri fattori che ora stanno lentamente ma inesorabilmente venendo a galla. Ma non voglio dire altro a riguardo”.

“Quando siamo arrivati in Serie A, il Napoli era alla posizione 550 al mondo. Io lavoro per vincere. Oggi siamo ai quarti di finale di Champions”.