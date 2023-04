Data l’emergenza in attacco dovuta all’assenza di Osimhen e Simeone, Luciano Spalletti dovrà riformulare il tridente offensivo in vista del match di questa sera contro il Milan.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il tecnico toscano abbia in mente una mossa a sorpresa per quanto riguarda il ruolo di punta centrale. A ricoprire questa posizione, infatti, potrebbe esserci Eljif Elmas. Per lui sarebbe la prima volta in carriera.