Carnevale: “Champions? Arrivare in fondo sarebbe un’occasione unica”

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale si è soffermato sul doppio appuntamento di Champions tra Napoli e Milan.

Queste le parole dell’ex attaccante della squadra azzurra: “Arrivare così in fondo in Champions è un’occasione unica, alle spalle c’è un tecnico esperto e una società solida. Per questo si dovrà andare oltre i propri limiti per raggiungere un altro traguardo storico. L’indisponibilità di Osimhen rende più imprevedibili le due gare, ma se Spalletti dovesse recuperarlo per il ritorno per me la bilancia pende in favore del Napoli. Le ultime uscite giocano a favore: la sconfitta col Milan può svegliare un po’ tutto l’ambiente, mentre il successo con il Lecce conferma che il gruppo è compatto”.