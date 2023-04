Piotr Zielinski: Alla ricerca della consacrazione perduta

Dopo il riposo in campionato nella gara contro il Lecce, Piotr Zielinski è pronto a tornare titolare in una delle gare più importanti di tutta la stagione. Contro il Milan mercoledì sarà una gara speciale per tutti ed è fondamentale avere il miglior Zielinski, e probabilmente sono in Champions le miglior partite del polacco.

Sono 4 i gol in Champions League con una fantastica doppietta all’esordio contro il Liverpool di Klopp; la speranza è che possa ripetere tutto ciò, per dare finalmente la prova della sua consacrazione. Consacrazione sempre, troppo, chiacchierata da anni ormai. Insomma concludendo Piotr Zielinski classe ’94 in questa rush finale dovrà farci tutte le sue qualità, qualità che purtroppo abbiamo visto in modo discontinuo