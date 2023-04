Live – il Napoli si allena a porte aperte a Castel Volturno: le ultime sugli infortuni

Giornata di rifinitura per il Napoli in vista della sfida europea di domani contro il Milan. Domani, a San Siro alle ore 21, c’è Milan-Napoli, match valido per un posto in semifinale. I primi 15 minuti dell’allenamento odierno sono stati aperti alla stampa. Occhi puntati sull’assenza di Victor Osimhen. E’ la conferma della sua assenza domani? Anche Simeone, reduce dall’infortunio con il Lecce in campionato, non si è allenato. Per lui oggi esami strumentali che potranno permettere di avere maggiori informazioni sull’entità dell’infortunio. Buone notizia per Raspadori che ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato.