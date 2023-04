È già sold out il settore ospiti per la 31esima giornata di Serie A. È partita questa mattina, 11 aprile, la vendita dei biglietti, riservata ai possessori di fidelity card. A pochi minuti dall’uscita, si era già creata una coda virtuale con più di 15 mila persone in attesa, creando notevoli disagi. A distanza di qualche ora, il settore ospiti ha centrato il sold out. La partita è in programma il 23 aprile, alle 20.45.