Stasera torna la trasmissione di MondoNapoli TV “Con un sogno nel cuore”.

La trasmissione sarà in diretta questa sera dalle ore 22:30 e sarà visibile sulle nostre piattaforme ufficiali: Youtube, Twitch e Facebook.

Questa sera si parlerà di molti argomenti in tema Napoli come: La vittoria a Lecce, il punto sugli infortuni, la conferenza di Spalletti… Ma soprattutto si parlerà della grande sfida di domani tra Milan e Napoli in Champions League.

Ricordiamo a tutti i tifosi che quet’anno c’è una GRANDE NOVITA‘: Quella di poter entrare in live con i colleghi per dire la loro.

Vi aspettiamo questa sera dalle ore 22:30 su Youtube, Twitch e Facebook.