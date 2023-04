Secondo fonti ospedaliere riportate dall’ANSA, Silvio Berlusconi ha trascorso la sesta notte di ricovero all’ospedale San Raffaele in modo tranquillo. L’ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza è ancora in terapia intensiva a Milano da mercoledì mattina, ma non sono stati diffusi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.