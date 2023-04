Arriva un risultato storico in Serie A. Dopo 29 giornate di campionato, le prime tre posizioni in classifica non sono occupate da Inter, Milan e Juventus.

Infatti, a seguire il Napoli c’è la Lazio seconda a -16 e la Roma terza a -21. Non succedeva dal 1941/42 (giallorossi primi, Torino secondo, Venezia terzo).